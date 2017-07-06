На Запоріжжі розкрито розбійний напад на пенсіонерку

Деталі липня 06, 2017

Двоє чоловіків через вікно проникли до приватного будинку, побили літню жінку та, погрожуючи ножем, заволоділи грошима.



11 червня близько 4 години ранку двоє невідомих в масках розбили вікно та проникли до будинку в селищі міського типу Кушугум. Зловмисники побили 68-річну господарку помешкання та погрожуючи ножем, заволоділи грошима в сумі 17000 гривень. Поліцейські, які виїхали на місце події, провели огляд, опитали свідків події.

Вжитими заходами розшуку співробітники Запорізького відділення поліції встановили осіб причетних до скоєння злочину. 4 липня двох раніше незасуджених мешканців Запорізького району 1997 та 1991 років народження затримали. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Речові докази поліцейські вилучили.

Зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Загалом з початку року 100 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.



Відділ комунікації поліції в Запорізькій області