Friday, July 07, 2017
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Правоохоронці у жителя Бердянська вилучили близько 300 набоїв

Деталі
липня 07, 2017

Працівники поліції та служби безпеки затримали мешканця Бердянська під час отримання небезпечної посилки з Донецької області із набоями, запалом від сигнальної міни та ножем.
Оглянувши домоволодіння громадянина, правоохоронці виявили ще боєприпаси.
Як ми повідомляли раніше, 5 липня оперативники кримінальної поліції Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та співробітники Служби безпеки України в Запорізькій області в одній із кур’єрських служб доставки затримали мешканця Бердянська 1970 року народження. Чоловік отримав посилку від 24-річного родича з Донецької області. Тоді поліцейські вилучили 178 набоїв калібру 5,45 мм, запал від сигнальної міни та ніж.
Пізніше у ході огляду домоволодіння чоловіка працівники поліції виявили і вилучили 16 набоїв калібру 9 мм, 94 набої калібру 5,6 мм та штик-ніж.
Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
На сьогодні вже відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року запорізькі поліцейські розкрили 149 злочинів, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, та 149 особам повідомлено про підозру.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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