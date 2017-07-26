Wednesday, July 26, 2017
    .
    • .

У Запоріжжі розкрито розбійний напад

Деталі
липня 26, 2017

До семи років позбавлення волі загрожує раніше засудженому нападнику, який застосував газовий балончик та заволодів майном місцевого мешканця.

24 липня близько 13 години по вулиці Шкільній невідомий чоловік скоїв розбійний напад на 55-річного мешканця міста. На місце події був скерований наряд патрульної поліції. Поліцейські опитали заявника та встановили обставини нападу. Зловмисник бризнув газовим балончиком в обличчя та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном.

Вжитими заходами розшуку через кілька годин в ході відпрацювання районів міста патрульні побачили схожого за прикметами чоловіка. Заявник впізнав нападника. Зловмисника передали викликаній на місце події слідчо-оперативній групі Олександрівського відділення поліції. Нападник – 32-річний раніше засуджений за корисливі злочини місцевий мешканець. Його затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 18 липня поліцейські затримали трьох мешканців Маріуполя, які скоїли п’ять грабежів у різних районах Запоріжжя.

Загалом з початку 2017 року 106 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.

Відділ комунікації поліції Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large74

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 