У Запоріжжі розкрито розбійний напад

Деталі липня 26, 2017

До семи років позбавлення волі загрожує раніше засудженому нападнику, який застосував газовий балончик та заволодів майном місцевого мешканця.

24 липня близько 13 години по вулиці Шкільній невідомий чоловік скоїв розбійний напад на 55-річного мешканця міста. На місце події був скерований наряд патрульної поліції. Поліцейські опитали заявника та встановили обставини нападу. Зловмисник бризнув газовим балончиком в обличчя та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном.

Вжитими заходами розшуку через кілька годин в ході відпрацювання районів міста патрульні побачили схожого за прикметами чоловіка. Заявник впізнав нападника. Зловмисника передали викликаній на місце події слідчо-оперативній групі Олександрівського відділення поліції. Нападник – 32-річний раніше засуджений за корисливі злочини місцевий мешканець. Його затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 18 липня поліцейські затримали трьох мешканців Маріуполя, які скоїли п’ять грабежів у різних районах Запоріжжя.

Загалом з початку 2017 року 106 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.

Відділ комунікації поліції Запорізькій області