На Запоріжжі поліцейські затримали групу розбійників

Деталі липня 26, 2017

Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка скоїла розбійний напад в Токмацькому районі Запорізької області. Тривають слідчо-розшукові дії.

26 липня співробітники управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками кримінальної поліції Токмацького відділення поліції затримали злочинну групу у складі 3 осіб, які скоїли розбійний напад.

17 березня в одному з сіл Токмацького району Запорізької області троє зловмисників в масках та перчатках проникли до приміщення приватного домоволодіння. Злодії вдарили по голові 66–річну жінку, зв’язали її, заклеїли рот скотчем та заволоділи майном.

Вжитими заходами розшуку під час реалізації оперативної інформації поліцейські затримали трьох зловмисників. До складу групи входили двоє мешканців Токмака 2000 та 1999 років народження та житель Токмацького району 1999 року народження. На даний час вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють злодіїв на причетність до скоєння схожих злочинів як на території Запорізької області, так і за її межами.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 18 липня поліцейські затримали трьох мешканців Маріуполя, які протягом кількох годин скоїли п’ять грабежів у різних районах Запоріжжя.

Загалом з початку року 2017 року запорізькими поліцейськими ліквідовано 7 суспільно-небезпечних організованих злочинних угрупувань. Також з початку правоохоронці затримали 3 групи зловмисників, які скоювали розбійні напади та 6 груп, причетних до скоєння пограбувань на території Запорізької області.



Відділ комунікації в Запорізькій області