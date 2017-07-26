На Запоріжжі затримано підозрюваного в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Деталі липня 26, 2017

Менше доби знадобилося працівникам Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, щоб затримати мешканця сусідньої області, який наніс ножові поранення жителю Бердянська.

25 липня 2017 року о 17:50 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні. Туди доставили місцевого мешканця 1991 року народження з ножовими пораненнями.

Як з’ясували поліцейські, тілесні ушкодження потерпілий отримав по вул. Олега Сухарєва, в ході конфлікту з невідомим. Зловмисника – мешканця сусідньої області 1981 року народження було встановлено. Наразі підозрюваного затримано згідно ст. 208 КПК. Знаряддя злочину вилучено.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 34 випадки нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що у Мелітополі було затримано зловмисника, який 20 липня завдав ножових поранень водієві таксі.



Відділ комунікації поліції Запорізької області