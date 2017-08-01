У Запоріжжі поліцейські затримали грабіжника

Деталі серпня 01, 2017

Наряд поліції охорони затримав раніше засудженого мешканця Запоріжжя, який зірвав з шиї золотий ланцюжок. Відкрито кримінальне провадження.

30 липня близько 10 ранку на перехресті вулиць Гончара та Республіканської невідомий намагався зірвати з шиї місцевого мешканця 1967 року народження золотий ланцюжок. Між чоловіками виникла бійка та зловмисник втік. Правоохоронці опитали потерпілого, з’ясували прикмети нападника та напрямок в якому той зник.

Вже за кілька хвилин, під час відпрацювання району скоєння кримінального правопорушення, наряд поліції охорони встановив місце знаходження зловмисника. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Заводського відділення поліції. Раніше засудженого 26-річного мешканця Запоріжжя затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадене вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку 2017 року поліцейськими розкрито працівники запорізької поліції розкрили 260 пограбувань, 265 грабіжникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що 26 липня оперативники розшукали двох зловмисників, які пограбували пенсіонера у Шевченківському районі Запоріжжя.

Відділ комунікації поліції Запорізької області