У Запоріжжі батьків, які намагались продати дитину, заарештовано

Деталі серпня 03, 2017

Орджонікідзевський суд обрав міру запобіжного заходу подружжю із Запоріжжя, які оцінили власну дитину у 5 тисяч доларів.



Як повідомлялося раніше, 31 липня під час слідчо-оперативних заходів оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали подружжя, яке намагалося продати 2-річного сина.

2 серпня суд обрав міру запобіжного заходу 28-річній та 37-річному мешканцям Запоріжжя у вигляді арешту строком на 2 місяці із можливістю вийти під заставу у розмірі 128 тисяч гривень за кожного.

На сьогодні хлопчик знаходиться у лікарні, а його 9-річний брат – в інтернаті.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Нагадаємо, що згідно чинному законодавству торговців власною дитиною може чекати до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області