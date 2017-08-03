Thursday, August 03, 2017
    .
    • .

У Запоріжжі батьків, які намагались продати дитину, заарештовано

Деталі
серпня 03, 2017

Орджонікідзевський суд обрав міру запобіжного заходу подружжю із Запоріжжя, які оцінили власну дитину у 5 тисяч доларів.


Як повідомлялося раніше, 31 липня під час слідчо-оперативних заходів оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали подружжя, яке намагалося продати 2-річного сина.

 

2 серпня суд обрав міру запобіжного заходу 28-річній та 37-річному мешканцям Запоріжжя у вигляді арешту строком на 2 місяці із можливістю вийти під заставу у розмірі 128 тисяч гривень за кожного.

На сьогодні хлопчик знаходиться у лікарні, а його 9-річний брат – в інтернаті.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Нагадаємо, що згідно чинному законодавству торговців власною дитиною може чекати до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large75

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 