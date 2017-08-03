У Запоріжжі заарештовано грабіжника

Деталі серпня 03, 2017

Працівники поліції викрили раніше засудженого зловмисника, який скоїв пограбування у Вознесенівському районі Запоріжжя. Грабіжник заарештований.

Триває досудове розслідування.

20 липня близько 5-ї години ранку у Запоріжжі біля будинку по вулиці Перемоги невідомий заволодів мобільним телефоном, який належить 31-річному місцевому мешканцеві.

Працівники кримінальної поліції встановили особу грабіжника. Ним виявився 25-річний мешканець Запоріжжя, який раніше вже був засуджений за корисливі злочини. Телефон злодій збув невідомому.

На сьогодні встановлена його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя. Наразі зловмисникові вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 266 пограбувань, 269 грабіжникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що 30 липня працівники поліції у Заводському районі Запоріжжя затримали грабіжника.

Відділ комунікації поліції Запорізької області