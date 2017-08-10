Запорізькими поліцейськими розкрито вбивство у Василівському районі

Деталі серпня 10, 2017

Працівниками Дніпрорудненського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримано громадянина, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї

близької родички. 08 серпня 2017 року, о пів на дев’яту ранку до Дніпрорудненського відділення Василівського відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство у селі Мала Білозерка. За місцем мешкання по вулиці Садовій було виявлено труп жінки 1935 року народження з тілесними ушкодженнями в області голови.

Вжитими заходами розшуку поліцейські встановили та затримали підозрюваного – родича загиблої 1987 року народження. Згаданий громадянин за допомогою металевого прута завдав потерпілій тілесних ушкоджень, не сумісних із життям.

Підозрюваного затримано згідно ст.. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 58 умисних вбивств.

Нагадаємо, 04 серпня було затримано підозрюваного в умисному вбивстві, скоєному в Мелітополі майже два роки тому.

Відділ комунікації поліції Запорізької області