Thursday, August 10, 2017
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У Запоріжжі поліцейські затримали підозрювану у вбивстві

Деталі
серпня 10, 2017

Працівники Заводського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримали раніше засуджену громадянку, яка скоїла умисне вбивство знайомого.

09 серпня 2017 року близько першої години ночі до Заводського відділення поліції надійшло повідомлення про вбивство. Як встановили правоохоронці, у одній з квартир по вулиці Вроцлавській у ході раптово виниклої сварки раніше засуджена громадянка 1974 року народження завдала опонентові – громадянинові 1959 року народження, кілька ударів ножем. Потерпілий помер на місці події.
Підозрювану затримано згідно ст. 208 КПК України. Знаряддя злочину вилучено. Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 58 умисних вбивств.
Нагадаємо, 04 серпня було затримано підозрюваного у вбивстві в Пологівському районі.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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