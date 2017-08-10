Крадіям кабелів повідомлено про підозру

Працівниками Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області припинено діяльність «серійних» злодіїв, які розкрадали дроти комунікації.
Співробітниками запорізької поліції ведеться системна робота по викриттю зловмисників, які розкрадають електричні кабелі та дроти комунікації. Адже кожна така крадіжка - це не лише збитки, а й, можливо, вчасно не викликана через відсутність зв’язку «швидка допомога» чи служба порятунку.
Чергових злодіїв, які зробили своїм «ремеслом» подібні крадіжки, було затримано на гарячому під час спроби вирізати кабелі у підвалі одного з будинків по проспекту Соборному.
08 серпня їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Замах на скоєння крадіжки, пов’язаної з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
За наявною у правоохоронців інформацією, зловмисники причетні до цілого ряду подібних злочинів, остаточну кількість яких встановить подальше досудове розслідування.
З початку року відкрито 1686 кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням кабелів мережі зв'язку та телекомунікацій області. 444 провадження з обвинувальним актом вже направлені до суду. З них 263 - за фактом крадіжок кабелів ПАТ «Укртелеком». Крім цього, поліція затримала 3 групи, які скоювали крадіжки кабелів акціонерного товариства.
Також з початку поточного року поліцейськими перевірено 279 місць прийому металобрухту, проведено 52 обшуки. За результатами відкрито 128 кримінальних проваджень по ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України та складено 13 адміністративних протоколів. До суду направлено 15 обвинувальних актів.
Нагадаємо, 7-го серпня було затримано крадія кабелю у Мелітополі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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