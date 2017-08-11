Friday, August 11, 2017
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Запорізькими поліцейськими затримано членів злочинної групи

Деталі
серпня 11, 2017

Двох зловмисників було затримано у Мелітополі, безпосередньо після скоєння злочину. Обидва причетні до цілого ряду квартирних крадіжок, скоєних протягом двох останніх років.
10 серпня 2017 року працівники карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відразу після скоєння злочину затримали двох квартирних крадіїв. Останні входять до організованого злочинного угрупування «Тучі». Спеціалізувалися на кваліфікованих квартирних крадіжках. Протягом 2015-2017 років скоїли ряд крадіжок з помешканьгромадян на території кількох областей.
Вранці 10 серпня зловмисники проникли в квартиру по вулиці Казарцева. Звідти викрали комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші речі, які мають цінність.
Безпосередньо під час затримання один із зловмисників спробував вчинити опір. У результаті поліцейським було застосовано спеціальний засіб – пристрій для відстрілу гумових куль. Після надання первинної допомоги правопорушник відмовився від госпіталізації. З місця події вилучено викрадені речі.
Обох зловмисників за процесуальним керівництвом прокуратури затримано згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 4409 крадіжок, у тому числі 458 квартирних.
Нагадаємо, 08 серпня було оголошено про підозру «серійним» крадіям кабелів.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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