Запорізькими поліцейськими затримано членів злочинної групи

Деталі серпня 11, 2017

Двох зловмисників було затримано у Мелітополі, безпосередньо після скоєння злочину. Обидва причетні до цілого ряду квартирних крадіжок, скоєних протягом двох останніх років.

10 серпня 2017 року працівники карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відразу після скоєння злочину затримали двох квартирних крадіїв. Останні входять до організованого злочинного угрупування «Тучі». Спеціалізувалися на кваліфікованих квартирних крадіжках. Протягом 2015-2017 років скоїли ряд крадіжок з помешканьгромадян на території кількох областей.

Вранці 10 серпня зловмисники проникли в квартиру по вулиці Казарцева. Звідти викрали комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші речі, які мають цінність.

Безпосередньо під час затримання один із зловмисників спробував вчинити опір. У результаті поліцейським було застосовано спеціальний засіб – пристрій для відстрілу гумових куль. Після надання первинної допомоги правопорушник відмовився від госпіталізації. З місця події вилучено викрадені речі.

Обох зловмисників за процесуальним керівництвом прокуратури затримано згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 4409 крадіжок, у тому числі 458 квартирних.

Нагадаємо, 08 серпня було оголошено про підозру «серійним» крадіям кабелів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області