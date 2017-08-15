Поліція інформує: кількість незаконних заволодінь транспортом на Запоріжжі зменшилась

Деталі серпня 15, 2017

На території Запорізької області за сім місяців 2017 року зареєстровано 184 факти незаконних заволодінь транспортними засобами, що значно менше ніж за аналогічний

період 2016 року. За сім місяців минулого року зареєстровано 371 такий злочин.

Щодо розкриття поліцейськими незаконних заволодінь транспортними засобами: минулого року розкрито 19,4% від загальної кількості зареєстрованих угонів, тоді як в поточному році процент розкриття склав 39,7%.

Крім цього, в поточному році законним власникам повернуто 87 транспортних засобів.

Рівень розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами в Запорізькій області вище середньодержавного: 40,2% кримінальних правопорушень, по яких особи встановлено та їм повідомлено про підозру. Середній показник по Україні склав – 29,5%.

Відділ комунікації поліції Запорізької області