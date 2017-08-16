На Запоріжжі водій, що скоїв ДТП, надав неправдиві покази поліції

Деталі серпня 16, 2017

Водій мотоцикла скоїв дорожньо-транспортну пригоду з постраждалим та надав поліції неправдиву інформацію. Тепер раніше судимому чоловіку загрожує відповідальність

за двома статтями кримінального кодексу.

14 серпня біля 01:00 в одному з сіл Якимівського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим.

Двоє місцевих мешканців, 1996 та 1992 років народження, повідомили правоохоронцям, що к вони втрьох йшли по узбіччю вулиці. Водій іномарки темного кольору наїхав на їх товариша та втік з місця пригоди. В результаті аварії мешканець Мелітополя 1992 року народження отримав тяжкі травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

Співробітники кримінальної поліції Кирилівського відділення поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та з’ясували, що троє молодиків самі скоїли ДТП.

Встановлено, що раніше засуджений водій 1996 року народження надав неправдиві покази, щоб уникнути відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду. Насправді, троє місцевих мешканців їхали на мотоциклі ІЖ-3 з причепом. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та потрапив у траншею на узбіччі дороги. Тяжких травм зазнав один пасажир транспортного засобу.

Оперативники розшукали та вилучили пошкоджений мотоцикл, який лиходій сховав від правоохоронців.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст. 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що мешканець Мелітополя заявив у поліцію про пограбування, скоєне стосовно нього, якого насправді не було. 21 липня чоловіку повідомлено про підозру. https://goo.gl/qraLFj

Відділ комунікації поліції Запорізької області