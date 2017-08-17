На Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики

Деталі серпня 17, 2017

Оперативники задокументували факти збуту наркотиків. Крім цього, в ході огляду мешканця Бердянська та обшуку його помешкання загалом вилучили з незаконного обігу

26 грамів метадону. У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст.307 Кримінального кодексу України працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області задокументували 2 факти збуту мешканцем Бердянська чоловіка 1986 року народження наркотичного засобу «метадон».

15 серпня оперативники в Бердянську затримали раніше засудженого чоловіка. В ході проведення огляду даного громадянина поліцейські вилучили п’ять згортків з наркотичною речовиною загальною вагою 5 грамів (наркотичний засіб «метадон»), які він зберігав з метою збуту, гроші та мобільні телефони.

Того ж дня правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника. Під час слідчої дії вилучено тридцять п’ять згортків з наркотичною речовиною загальною вагою 18,5 грамів (наркотичний засіб «метадон»), мобільні телефони та гроші.

Взагалі з незаконного обігу вилучено 26 грамів наркотичного засобу «метадон». Вартість вилученого наркотичного засобу «метадон» складає близько 55 тисяч гривень.

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

В діях зловмисника вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року 475 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

Нагадаємо, що 4 серпня поліцейські вилучили наркотичну речовину у двох жителів Запоріжжя на суму понад 200 тисяч гривень. https://goo.gl/csYKiR

Відділ комунікації поліції Запорізької області