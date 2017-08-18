Поліцейські на Запоріжжі затримали грабіжника

До 8 років позбавлення волі загрожує неодноразово засудженому чоловіку, який проник до будинку жінки та заволодів її грошима.15 серпня о 16:08 до чергової частини Веселівського відділення поліції звернувся 54-річний місцевий мешканець із заявою про пограбування його матері.
Встановлено, що близько півночі невідомий в селі Зелений Гай зайшов до будинку 76-річної жінки, відкрито заволодів грошима та втік.
Поліцейські вжитими заходами розшуку встановили, що до скоєння злочину причетний раніше засуджений 32-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Частину викрадених грошей вилучили.
Доречи, зловмисник шість разів притягався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів. Останній раз, в січні 2017 року за незаконне заволодіння автомобілем він був засуджений до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Загалом з початку року запорізькі поліцейські розкрили 285 грабежів.
Нагадаємо, 14 серпня працівники Дніпровського відділу поліції оперативно встановили особу зловмисника, який відкрито заволодів телефоном 16-річного підлітка. https://goo.gl/h7JrxW
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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