Поліцейські на Запоріжжі затримали грабіжника

Деталі серпня 18, 2017

До 8 років позбавлення волі загрожує неодноразово засудженому чоловіку, який проник до будинку жінки та заволодів її грошима.15 серпня о 16:08 до чергової частини Веселівського відділення поліції звернувся 54-річний місцевий мешканець із заявою про пограбування його матері.

Встановлено, що близько півночі невідомий в селі Зелений Гай зайшов до будинку 76-річної жінки, відкрито заволодів грошима та втік.

Поліцейські вжитими заходами розшуку встановили, що до скоєння злочину причетний раніше засуджений 32-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Частину викрадених грошей вилучили.

Доречи, зловмисник шість разів притягався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів. Останній раз, в січні 2017 року за незаконне заволодіння автомобілем він був засуджений до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на три роки.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Загалом з початку року запорізькі поліцейські розкрили 285 грабежів.

Нагадаємо, 14 серпня працівники Дніпровського відділу поліції оперативно встановили особу зловмисника, який відкрито заволодів телефоном 16-річного підлітка. https://goo.gl/h7JrxW

Відділ комунікації поліції Запорізької області