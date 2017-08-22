В Мелітополі поліцейські затримали підозрюваних у крадіжці з лікарні

Деталі серпня 22, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом мешканцям Мелітополя, які вночі з приміщення міської лікарні викрали електроінструмент.

21 серпня близько 07:00 співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під час несення служби на проспекті Богдана Хмельницького в Мелітополі затримали двох крадіїв.

Двоє місцевих мешканців, 1990 та 1973 років народження, вночі через відкрите вікно потрапили до господарського приміщення місцевої лікарні та викрали електроінструмент. Викрадене вилучили. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 3672 крадіжки особистого майна.

Нагадаємо, менше двох годин знадобилося працівникам Бердянського відділу поліції, щоб затримати підозрюваного у крадіжці ноутбуку з будинку мешканця Бердянська. https://goo.gl/LN4S9Z

Відділ комунікації поліції Запорізької області