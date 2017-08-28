У Запоріжжі відправили громадянку Казахстану за межі України

Деталі серпня 28, 2017

Громадянку, яка незаконно знаходилась на території України, виявили у Запоріжжі працівники поліції та прикордонної служби. Її відправили до країни походження.

25 серпня під час операції «Мігрант» поліцейські сектору превенції Шевченківського відділення поліції спільно з прикордонною службою виявили жінку 1985 року народження – громадянку Казахстану, яка перебувала на території України з порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Іноземка перебувала на території України нелегально, після закінчення тимчасового строку перебування з дати першого в’їзду до країни.

Стосовно правопорушниці складено протокол за ч.2 ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» жінка підлягає примусовому поверненню за межі України.

Всього ж з початку операції «Мігрант» запорізькими поліцейськими викрито 162 факти порушення законодавства про правовий статус іноземців.

Нагадаємо, що 23 серпня у ході операції «Мігрант» поліцейські на території ринку в Вознесенівському районі міста Запоріжжя виявили іноземного громадянина, який працював в Запоріжжі без відповідного дозволу.https://goo.gl/62uFS6

Відділ комунікації поліції Запорізької області