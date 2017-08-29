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На Запоріжжі розкрито крадіжку з магазину

Деталі
серпня 29, 2017

За скоєння крадіжки товару з одного із магазинів Бердянська загрожує кримінальна відповідальність двом неповнолітнім хлопцям. 27 серпня близько 15:30 невідомі скоїли

крадіжку продукції з магазину по вулиці Східній у місті Бердянськ. Злодіїв затримали охоронці закладу. Поліцейські встановили особи підозрюваних.

 

Ними виявились 14-річний та 13-річний хлопці, які приїхали в Бердянськ на відпочинок в один із місцевих дитячих оздоровчих закладів. Викрадений товар вилучено.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники запорізької поліції розкрили 4819 крадіжок.

Нагадаємо, нещодавно працівники Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили розбійний напад.
https://goo.gl/a34XkQ

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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