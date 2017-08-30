У Запорізькій області поліцейські викрили серійного крадія

Деталі серпня 30, 2017

Працівники поліції затримали раніше засудженого жителя Донецької області. Правоохоронці встановили його причетність до вчинення трьох крадіжок на території Бердянська. Розслідування триває.

27 серпня 34-річний чоловік, який приїхав до Бердянська на відпочинок, повернувся до готельного номеру та виявив крадіжку сумки з документами.

За підозрою у злочині працівники поліції затримали раніше засудженого жителя Донецької області 1995 року народження. Чоловік проник до номера шляхом підбору ключа і викрав звідти речі.

Поліцейські вже встановили його причетність до крадіжки з центрального пляжу і кафе в районі Приморської площі. Правоохоронці вилучили частину викраденого майна.

На сьогодні зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває перевірка на причетність затримання до скоєння аналогічних злочинів на території курортного містечка.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 4847 крадіжок.

Нагадаємо, 28 червня співробітники групи реагування поліції Вільнянська на місці злочину затримали двох зловмисників, які намагались обікрасти ювелірний магазин. https://goo.gl/Kqq4ke

Відділ комунікації поліції Запорізької області