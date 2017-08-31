У Запоріжжі затримано розбійника

Деталі серпня 31, 2017

До семи років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмиснику, який під загрозою застосування ножа намагався пограбувати мешканку Запоріжжя.

29 серпня близько 5-ї години ранку по вулиці Бородинській 50-річну жінку намагався пограбувати невідомий під загрозою застосування ножа. Підозрюваного затримав родич потерпілої та передав працівникам Дніпровського відділу поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 48-річний чоловік, який раніше вже був засуджений за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізької області розкрили 80 розбоїв.

Нагадаємо, що 22 серпня працівники Пологівського відділу поліції затримали підозрюваного у розбійному нападі на односельчанку. https://goo.gl/ag4EWV

Відділ комунікації поліції Запорізької області