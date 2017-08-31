У Запорізькій області поліцейські викрили крадія

Деталі серпня 31, 2017

Працівники поліції затримали раніше засудженого зловмисника, який скоїв дві крадіжки в Приазовському районі. Підозрюваному загрожує до шести років

позбавлення волі. Триває розслідування. 27 червня ввечері невідомий через вікно заліз до приватного будинку у селі Степанівка-1 Приазовського району. Злодій викрав 18 тисяч гривень, планшет «Lenovo», золоті вироби та зник.

Співробітники групи реагування поліції та інспектор сектору превентивної діяльності оперативно встановили особу крадія. Ним виявився раніше неодноразово засуджений за крадіжки та пограбування 40-річний мешканець Запоріжжя.

28 серпня на автовокзалі в смт Приазовське співробітники поліції затримали підозрюваного, який намагався виїхати в обласний центр. Під час огляду в особистих речах чоловіка правоохоронці виявили викрадені гроші та майно.

Поліцейські встановили причетність зловмисника до скоєння ще однієї крадіжки в цьому ж селі. 24 серпня злодій проник до кімнати мешканців Харківської області, які приїхали на відпочинок, та викрав звідти мобільний телефон і планшет. Майно вилучене.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції на території Запорізької області розкрили 3769 крадіжок приватної власності.

Нагадаємо, що поліцейські викрили трьох мешканців Мелітопольського району, які викрали зерно сільськогосподарських культур та мінеральних добрив загальною вартістю близько 150 тисяч гривень. https://goo.gl/1kfthr

Відділ комунікації поліції Запорізької області