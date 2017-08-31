Thursday, August 31, 2017
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Запорізькі поліцейські затримали іноземця-шахрая

Деталі
серпня 31, 2017

Поліцейські під час операції «Мігрант» затримали громадянина Російської федерації, який шахрайським шляхом отримав кредит. 28 серпня в ході проведення профілактичних

заходів «Мігрант» дільничні офіцери поліції Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області затримали громадянина Російської Федерації 1987 року народження.

 

Чоловік знайшов паспорт громадянина України та, скориставшись візуальною схожістю на власника документу, оформив грошовий кредит в одній з кредитних організацій міста Енергодар. Також поліцейські встановили, що зловмисник перебуває на території України нелегально, без відповідних документів на право проживання та перебування на території країни.

Стосовно правопорушника складено протокол за ч.1 ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Всього ж з початку операції «Мігрант» запорізькими поліцейськими викрито 163 факти порушення законодавства про правовий статус іноземців.

Нагадаємо, 25 серпня громадянку, яка незаконно знаходилась на території України, виявили у Запоріжжі працівники поліції та прикордонної служби. Її відправили до країни походження. https://goo.gl/77BAht

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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