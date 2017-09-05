У Запоріжжі поліцейські ліквідували ігротеки

Деталі вересня 05, 2017

Діяльність двох підпільних гральних закладів припинили поліцейські. Ігротеки функціонували в Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя.

02 вересня працівники сектору превенції Шевченківського відділення поліції по вулиці Спартака Маковського виявили нелегальний гральний заклад.

Слідчі з приміщення вилучили дві одиниці комп’ютерної техніки.

А 3 вересня співробітники Олександрівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області виявили гральний заклад, який був замаскований під салон красоти та розташований у полупідвальному приміщені по проспекту Соборному.

У результаті огляду правоохоронці вилучили вісім гральних автоматів, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та зошит з записами.

На сьогодні тривають заходи, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб до незаконного бізнес

у.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

За сім місяців 2017 року працівниками поліції на території Запорізької області ліквідовано 78 гральних закладів, вилучено 965 одиниць грального обладнання.

Нагадаємо, 25 серпня в місті Пологи поліцейські припинили діяльність нелегального грального закладу. https://goo.gl/ththx5

Відділ комунікації поліції Запорізької області