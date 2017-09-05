Tuesday, September 05, 2017
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У Запоріжжі двом іноземцям оголошено про підозру у скоєнні пограбування

Деталі
вересня 05, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом іноземцям, які скоїли пограбування у Запоріжжі. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального

кодексу України. Триває розслідування.

 

2 вересня близько 10:20 неподалік автовокзалу двоє невідомих розбили скло автомобіля «Mitsubishi Lancer» та відкрито заволоділи ноутбуком і барсеткою, після чого зникли на «Таврії». На момент скоєння злочину в автівці знаходилась пасажирка. Жінка описала патрульним поліцейським підозрюваних та вказала напрямок, у якому вони зникли.

Патрульні затримали злодіїв у Шевченківському районі Запоріжжя. Правоохоронці встановили особи підозрюваних. Ними виявились громадяни Грузії 1981 та 1974 років народження, останній з яких раніше вже був засуджений.

На сьогодні злодії затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває розслідування.

Всього з початку року працівники поліції на території Запорізької області розкрили 313 пограбувань.

Нагадаємо, у Бердянську поліцейські затримали неповнолітнього, який заволодів мобільним телефоном у однолітка, а потім за його повернення вимагав гроші. https://goo.gl/ZRfDsJ

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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