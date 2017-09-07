У Мелітополі поліцейські вилучили наркотики

Деталі вересня 07, 2017

До трьох років позбавлення волі загрожує чоловікові, у якого поліцейські в Мелітополі вилучили наркотичну речовину. 5 вересня працівники групи реагування

під час патрулювання вулиць Мелітополя помітили чоловіка, який, побачивши правоохоронців, викинув з рук паперовий згорток з наркотичною речовиною у висушеному стані. Зловмисником виявився мешканець Приазовського району 1990 року народження.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмисникові, - до трьох років позбавлення волі. Триває розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 636 злочинів у сфері обігу наркотиків.

Нагадаємо, що під час обшуків на території закладів відпочинку смт Кирилівка працівники поліції виявили наркотичні речовини, зброю та незаконний алкоголь. https://goo.gl/peY85P

Відділ комунікації поліції Запорізької області