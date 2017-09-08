Friday, September 08, 2017
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У Запорізькій області поліція розпочала всеукраїнську операцію щодо протидії незаконному обігу зброї

Деталі
вересня 08, 2017

У ході профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації, виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки запорізькі поліцейські

вилучили небезпечні предмети у трьох громадян.

 

6 вересня на території України розпочався практичний етап профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації, виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Протягом доби працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області вилучили зброю та боєприпаси у трьох мешканців області.

Так близько 11:00 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання у 59-річного чоловіка в смт Веселе правоохоронці виявили та вилучили пістолет з ознаками переробки, 49 набоїв калібру 5,6 мм та наркотики.

Працівники карного розшуку у Вознесенівському районі Запоріжжя під час оперативно-розшукових заходів у 42-річного раніше засудженого запоріжця вилучили гранату «Ф-1» сучасного виробництва з запалом.

А у 51-річного раніше засудженого мешканця Приазовського району вилучено 15 патронів калібру 5,45 мм та гранату «Ф-1» без запалу часів Другої Світової Війни.

Вилучені зброя та боєприпаси направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкцію інкримінованої статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Загалом за сім місяців 2017 року працівники поліції Запорізької області вилучили з незаконного обігу 262 одиниці вогнепальної зброї та 35777 боєприпасів.

Нагадаємо, що під час обшуків на території закладів відпочинку смт Кирилівка працівники поліції виявили наркотичні речовини, зброю та незаконний алкоголь. https://goo.gl/peY85P

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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