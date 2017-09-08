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У Запорізькій області дільничні офіцери вилучили зброю, боєприпаси та наркотики

Деталі
вересня 08, 2017

Під час всеукраїнської профілактичної операції працівники поліції у Веселівському районі вилучили зброю, боєприпаси та наркотики. Триває досудове розслідування.

6 вересня дільничні офіцери Веселівського відділення поліції під час проведення профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, та в рамках розслідування кримінальної справи за фактом крадіжки провели санкціонований обшук в смт Веселе.

 

За місцем мешкання 59-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили пістолет з ознаками переробки для відстрілу набоїв калібру 5,62 мм, набій від крупнокаліберної стрілецької зброї, 49 набоїв калібру 5,62 мм, а також близько 50 грамів наркотичної речовини у висушеному стані.

Все вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції на території Запорізької області розкрили 174 злочини у сфері незаконного обігу зброї. Також правоохоронці встановили 639 осіб, які вчинили правопорушення, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Нагадаємо, поліцейські вилучили наркотичну речовину у мешканця Приазовського району. https://goo.gl/eWBx9t

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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