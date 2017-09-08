У Запорізькій області викрадений трактор повернуто власникові

Деталі вересня 08, 2017

До восьми років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який викрав трактор у одного із фермерів Бердянського району. Розслідування триває.

Ввечері 5 вересня невідомий викрав трактор у смт Андріївка. Вранці 6 вересня підозрюваного зупинили військові на блокпосту поблизу села Осипенко Бердянського району. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився житель смт Андріївка 1998 року народження.

Чоловік в стані алкогольного сп’яніння викрав трактор одного з місцевих фермерів. На автошляху «Пологи – Кінські Роздори» чоловік не впорався з керуванням та перекинувся. Залишивши трактор у кюветі, пішов у бік села Осипенко, де і був затриманий.

Викрадений трактор поліцейські повернули власникові.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили 90 осіб, причетних до заволодіння транспортними засобами. 104 зловмисникам вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно працівники поліції у Бердянську затримали серійного крадія. https://goo.gl/Wq51hQ

Відділ комунікації поліції Запорізької області