Monday, September 11, 2017
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Запорізькі поліцейські нагадали підприємцям про недопустимість продажу підліткам алкоголю та цигарок

Деталі
вересня 11, 2017

Працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди із представниками торговельних закладів та попередили про відповідальність за продаж алкогольної та тютюнової продукції дітям. Під час відпрацювання на території Запорізької області працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди із працівниками торгівлі, зокрема адміністраторами та продавцями магазинів, кіосків і закладів харчування.

Правоохоронці нагадали про відповідальність за порушенням норм чинного законодавства України у сфері продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області склали 71 адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).

Нагадаємо, що працівники поліції у Запоріжжі затримали шахрайку, яка ошукала 5 неповнолітніх. https://goo.gl/aYC22X

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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