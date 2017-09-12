У Запоріжжі оперативники затримали двох грабіжників

Деталі вересня 12, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом раніше засудженим зловмисникам, які пограбували чоловіка в Комунарському районі Запоріжжя. 9 вересня близько 13:50 біля будинку

на проспекті Соборному двоє невідомих побили 68-річного чоловіка та заволоділи його мобільним телефоном і грошима.

Злочин розкрили працівники сектору карного розшуку Комунарського відділення поліції. Оперативники затримали підозрюваних, у яких вилучили викрадене майно.

Злодіями виявились 18-річний мешканець Дніпропетровської області та 34-річний житель Донецької області. Затримані раніше вже були засуджені за скоєння корисливих злочинів.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває перевірка на причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 315 грабежів.

Нагадаємо, що 8 вересня поліцейські затримали злочинну групу у Мелітополі. https://goo.gl/5sn55g

Відділ комунікації поліції Запорізької області