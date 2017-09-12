На Запоріжжі триває операція «Зброя і вибухівка»

Деталі вересня 12, 2017

Протягом доби запорізькі поліцейські вилучили зброю та боєприпаси у трьох громадян. Триває досудове розслідування. 9 вересня у ході профілактичних заходів, спрямованих

на стабілізацію криміногенної ситуації, виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, працівники поліції вилучили небезпечні предмети.

Так близько 12:30 під час проведення оперативно-розшукових заходів біля будинку по вулиці Глазунова в місті Запоріжжя у 41-річного раніше засудженого чоловіка правоохоронці вилучили саморобний пістолет та 48 набоїв, калібру 5,6 мм.

О 13:25 біля будинку на проспекті Соборному поліцейські вилучили підривник «РГМ-2м» від артилерійського снаряду у 37-річного запоріжця. А під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання 31-річного жителя Запорізького району вилучили 44 набої, калібру 5,45 мм.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті від трьох до семи років позбавлення волі. Триває розслідування.

Загалом за сім місяців 2017 року працівники поліції Запорізької області вилучили з незаконного обігу 262 одиниці вогнепальної зброї та 35777 боєприпасів.

Нагадаємо, що поліцейські вилучили обріз мисливської рушниці у жителя Кирилівки. https://goo.gl/fhaAeh

Відділ комунікації поліції Запорізької області