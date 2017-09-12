Tuesday, September 12, 2017
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На Запоріжжі жінка спричинила тяжкі тілесні ушкодження чоловіку

Деталі
вересня 12, 2017

До восьми років позбавлення волі може очікувати жінку, яка спричинила ножове поранення своєму співмешканцю. 8 вересня близько пів на третю годину ночі до поліції

Комунарського району Запоріжжя надійшло повідомлення від лікарів. До міської лікарні з проникаючим ножовим пораненням тулубу госпіталізували мешканця міста.

 

З’ясувалося, що під час спільного розпиття спиртних напоїв та раптово виниклої бійки жінка 1988 року народження завдала удар ножем своєму співмешканцю 1984 року народження.

Слідчим Комунарського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває досудове розслідування.

З початку року запорізькою поліцією 55 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що співробітники кримінальної поліції Комунарського відділення поліції затримали мешканця Черкаської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, від яких останній помер. https://goo.gl/s2Jqzh

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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