На Запоріжжі за добу поліцейські викрили шість гральних закладів

Деталі вересня 13, 2017

Правоохоронці провели обшуки у шістьох ігротеках, які функціонували у різних районах Запоріжжя та області. Вилучено 65 одиниць грального обладнання.

Гральні заклади функціонували на території трьох районів Запоріжжя та в місті Кам’янка-Дніпровська, які «маскувалися» під Національну лотерею.

Так, 11 вересня працівники Олександрівського відділення поліції виявили 2 гральні заклади. У приміщенні на проспекті Соборному правоохоронці вилучили 5 одиниць комп’ютерної техніки. В азартному закладі по вулиці Базарній - 17 системних блоків.

У Дніпровському районі міста поліцейські по вулиці Щасливій та по проспекту Металургів вилучили 38 одиниць комп’ютерної техніки.

Правоохоронці в приміщенні по вулиці Республіканській Заводського району вилучили 1 ігровий автомат.

А по вулиці Центральній в місті Кам’янка Дніпровська вилучили 4 системних блоки та монітори.

На даний час тривають заходи, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб до незаконного бізнесу.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

З початку 2017 року працівниками поліції на території Запорізької області ліквідовано 99 гральних заклади (Запоріжжя - 71, Мелітополь - 14, Енергодар - 5, Дніпрорудне и Василівка - по 3, Оріхів, Кам’янка-Дніпровська та Пологи - по 1), вилучено 1199 одиниць грального обладнання.

Нагадаємо, що в Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя поліцейські протягом доби припинили діяльність чотирьох підпільних гральних закладів. https://goo.gl/ZtEvFi

Відділ комунікації поліції Запорізької області