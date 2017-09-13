Wednesday, September 13, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські вилучили боєприпаси

Деталі
вересня 13, 2017

До семи років позбавлення волі загрожує раніше засудженому мешканцеві Бердянська, у якого вилучили боєприпаси. Триває досудове розслідування.

11 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» в місті Бердянськ поліцейські у 43-річного місцевого мешканця вилучили гранату «ВОГ» для підствольного гранатомету, 2 снаряди калібром 30 мм та один патрон калібром 14,5 мм. Чоловік раніше вже був неодноразово засуджений за скоєння корисливих злочинів.

 

На сьогодні боєприпаси направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомили про підозру у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу зброї 176 особам.

Нагадаємо, що 11 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» поліцейські вилучили гранату у жителя Токмака. https://goo.gl/6o9JUR

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 