Запорізькі поліцейські вилучили боєприпаси

Деталі вересня 13, 2017

До семи років позбавлення волі загрожує раніше засудженому мешканцеві Бердянська, у якого вилучили боєприпаси. Триває досудове розслідування.

11 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» в місті Бердянськ поліцейські у 43-річного місцевого мешканця вилучили гранату «ВОГ» для підствольного гранатомету, 2 снаряди калібром 30 мм та один патрон калібром 14,5 мм. Чоловік раніше вже був неодноразово засуджений за скоєння корисливих злочинів.

На сьогодні боєприпаси направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомили про підозру у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу зброї 176 особам.

Нагадаємо, що 11 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» поліцейські вилучили гранату у жителя Токмака. https://goo.gl/6o9JUR

Відділ комунікації поліції Запорізької області