Wednesday, September 13, 2017
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Запорізькі поліцейські вилучили гранату

Деталі
вересня 13, 2017

У ході операції «Зброя і вибухівка» поліцейські вилучили боєприпас у мешканця міста Токмак. Зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

11 вересня під час проведення оперативно-розшукових заходів по вулиці Гоголя в місті Токмак поліцейські зупинили 32-річного раніше засудженого місцевого мешканця. У чоловіка правоохоронці виявили та вилучили гранату «РГД-5» сучасного виробництва без запалу.

 

На сьогодні боєприпас направлений на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 180 злочинів у сфері обігу зброї.

Нагадаємо, 9 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» виявили зброю та боєприпаси у трьох мешканців Запорізької області. https://goo.gl/tsRXYU

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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