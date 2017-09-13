Wednesday, September 13, 2017
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На Запоріжжі поліцейські викрили крадія

Деталі
вересня 13, 2017

До трьох років ув’язнення загрожує раніше засудженому зловмисникові, який скоїв крадіжку в Токмацькому районі. 11 вересня про злочин у поліцію заявила 52-річна

мешканка міста Молочанськ. На початку вересня невідомий з території її домоволодіння викрав електроінструменти.

 

Правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. Чоловік вже був раніше засуджений за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією інкримінованої статті, - до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 5142 крадіжки.

Нагадаємо, що у Мелітополі поліцейські ліквідували злочинну групу.
https://goo.gl/emnevk

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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