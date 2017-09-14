Поліція встановлює обставини вибуху у Запоріжжі

Деталі вересня 14, 2017

Внаслідок вибуху біля офісу в місті Запоріжжі ніхто не постраждав. Особи, причетні до скоєння данного правопорушення встановлюються.

12 вересня близько 21:30 біля офісу по вулиці Патріотичній в місті Запоріжжя стався вибух. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Вознесенівського відділення поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби.

Експерти вилучили металеві частини та мікрочасини, які направлені на проведення дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Постраждалих немає. Внаслідок вибуху пошкоджено два вікна будівлі.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення свідків, очевидців події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Нагадаємо, що 16 липня в Олександрівському районі між двома групами осіб стався конфлікт, у ході якого один з учасників застосував травматичну зброю. Особи всіх учасників конфлікту встановлено. https://goo.gl/hbJfJ1

Відділ комунікації поліції Запорізької області