Поліція встановлює обставини вибуху у Запоріжжі

Внаслідок вибуху біля офісу в місті Запоріжжі ніхто не постраждав. Особи, причетні до скоєння данного правопорушення встановлюються.
12 вересня близько 21:30 біля офісу по вулиці Патріотичній в місті Запоріжжя стався вибух. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Вознесенівського відділення поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби.
Експерти вилучили металеві частини та мікрочасини, які направлені на проведення дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Постраждалих немає. Внаслідок вибуху пошкоджено два вікна будівлі.
Правоохоронці з’ясовують обставини події. На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення свідків, очевидців події та осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Нагадаємо, що 16 липня в Олександрівському районі між двома групами осіб стався конфлікт, у ході якого один з учасників застосував травматичну зброю. Особи всіх учасників конфлікту встановлено. https://goo.gl/hbJfJ1
Відділ комунікації поліції Запорізької області
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я