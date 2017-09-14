Поліцейські вилучили наркотики на суму понад 100 тисяч гривень

Деталі вересня 14, 2017

Під час санкціонованого обшуку у мешканця Бердянську правоохоронці вилучили понад 1 літр наркотичної рідини та 150 грамів наркотичної речовини у висушеному стані. 12 вересня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими провели санкціонований обшук в місті Бердянськ.

За місцем мешкання раніше не засудженого чоловіка 1987 року народження правоохоронці виявили та вилучили: дві пляшки, заповнені наркотичною рідиною загальним об'ємом понад 1 літр (наркотичний засіб «опій ацетильований») та 150 грам наркотичної речовини у вигляді «шишок», у висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»).

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

В діях зловмисника вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України України.

З початку 2017 року поліцією Запорізької області 541 особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нагадаємо, що 7 вересня в ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів поліцейські вилучили у Вільнянському районі кущі коноплі та наркотичну речовину у висушеному стані. https://goo.gl/TW6H5Z

Відділ комунікації поліції Запорізької області