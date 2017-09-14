Thursday, September 14, 2017
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На Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси

Деталі
вересня 14, 2017

Під час операції «Зброя і вибухівка» поліцейські вилучили боєприпаси у Більмацькому районі. 12 вересня під час проведення оперативно-розшукових заходів в одному з сіл Більмацького

району працівники поліції у 31-річного раніше засудженого місцевого мешканця вилучили 2 гранати «Ф-1» та підривник до артилерійського снаряду часів Другої світової війни. Чоловік розповів, що боєприпаси знайшов на сміттєзвалищі.

 

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомили про підозру у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу зброї 177 особам.

Нагадаємо, що 11 вересня під час операції «Зброя і вибухівка» поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Бердянська. https://goo.gl/G88t7b

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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