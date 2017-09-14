Thursday, September 14, 2017
    .
    • .

У Мелітопольському районі поліцейські вилучили боєприпаси

Деталі
вересня 14, 2017

Дільничні офіцери Мелітопольського відділу поліції під час операції «Зброя та вибухівка» вилучили у селянина боєприпаси. Відкрито кримінальне провадження.

12 вересня під час оперативно-профілактичного відпрацювання дільничні офіцери отримали інформацію від мешканців одного з сіл Мелітопольського району про зберігання боєприпасів. Поліцейські розшукали раніше засудженого за злочини у сфері незаконного обігу зброї 54-річного місцевого мешканця.

 

У нього виявили та вилучили 13 корпусів гранат «Ф-1» без запалів часів Другої світової війни, 3 підривача до артилерійських снарядів, 14 артилерійських снарядів калібру 30 мм, 54 артилерійські снаряди калібру 23 мм, фрагмент реактивної гранати «ПГ-7» з донним підривачем.

Правоохоронцям чоловік розповів, що викопував боєприпаси неподалік від місця мешкання та збирався здати на металобрухт.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку операції «Зброя та вибухівка» поліцейськими вилучено 280 одиниць зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що 11 вересня поліцейські у раніше засудженого мешканця Бердянська вилучили боєприпаси. https://goo.gl/qHVCw4

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 