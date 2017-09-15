Повідомлення про замінування шкіл у Бердянську перевіряється

Деталі вересня 15, 2017

Невідомий повідомив про замінування двох шкіл в місті Бердянськ. Учнів та педагогів евакуйовано. Триває обстеження навчальних закладів. 13 вересня близько 12:30 до

Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про замінування загальноосвітньої школи по вулиці Лієпайській та бульвару Шевченко. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, працівники СБУ, ДСНС та лікарі швидкої допомоги.

Співробітники поліції провели повну евакуацію учнів, педагогічного та обслуговуючого персоналу. З одного навчального закладу евакуювали 1216 осіб, з іншого - 455.

На даний час територія огороджена та патрулюється поліцейськими. Триває обстеження приміщень співробітниками вибухово-технічної служби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліцейські встановили особу 17-річного місцевого мешканця, який 26 травня жартома «замінував» магазин у Комунарському районі Запоріжжя. https://goo.gl/vRoyuP

Відділ комунікації поліції Запорізької області