У Запорізькій області поліцейські вилучили зброю

Правоохоронці під час проведення обшуку домоволодіння в селищі міського типу Якимівка Запорізької області виявили та вилучили пістолет та штик-ніж.
12 вересня дільничні офіцери поліції та слідчий Якимівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук в будинку селищі міського типу Якимівка.
За місцем мешкання 31-річної жінки та 30-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили пістолет ПМ та штик-ніж. Від надання пояснень вони відмовились.
Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Джерело походження зброї, приналежність та мету, з якою їх зберігали, встановить подальше розслідування.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
За 8 місяців 2017 року поліцейськими вилучено 277 одиниць вогнепальної зброї.
Нагадаємо, що дільничні офіцери Мелітопольського відділу поліції під час операції «Зброя та вибухівка» вилучили у селянина боєприпаси. https://goo.gl/L65B3a
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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