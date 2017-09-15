Friday, September 15, 2017
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На Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси

Деталі
вересня 15, 2017

У ході операції «Зброя і вибухівка» протягом доби працівники поліції вилучили боєприпаси у двох мешканців Запорізької області. Так 13 вересня під час санкціонованого обшуку

за місцем мешкання 40-річного чоловіка в смт Чернігівка в приміщенні господарської будівлі працівники поліції виявили 45 набоїв.

 

А працівники Вільнянського відділення поліції вилучили гранату «Ф-1» сучасного виробництва у 31-річного чоловіка.
Вилучені боєприпаси направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього за 8 місяців 2017 року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області вилучили 41,6 тисяч набоїв.

Нагадаємо, що поліцейські вилучили боєприпаси в Мелітопольському районі. https://goo.gl/JGhJkh

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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