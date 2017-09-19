Поліцейські затримали хулігана, який стріляв біля стаціонарного поста поліції Запоріжжя

Деталі вересня 19, 2017

Чоловік з салону автомобіля здійснив постріли у повітря біля стаціонарного поста поліції на трасі «Запоріжжя-Дніпро». Марку та державний номер автомобіля правопорушника передали на найближчий пост поліції. Поліцейські Дніпропетровської області зупинили транспортний засіб. Відкрито кримінальне провадження.

15 вересня 2017 року близько 15:45 біля стаціонарного посту поліції «Запоріжжя-Північ», розташованому на 475км. автошляху «Бориспіль-Дніпропетровськ–Запоріжжя-Маріуполь» пролунав постріл. Троє поліцейських, які знаходились на чергуванні, побачили легковий автомобіль «Mercedes», який здійснював рух зі сторони м. Запоріжжя в напрямку м. Дніпро. За кермом автомобіля перебувала жінка. Пасажир автомобіля – чоловік, через відкрите вікно з пістолету у повітря зробив ще кілька пострілів. Після чого автомобіль збільшив швидкість.

Прикмети транспортного засобу та держаний знак були передані найближчому черговому посту поліції Дніпропетровської області.

Близько 17:45 поліцейські Дніпропетровської області зупинили транспортний засіб, в салоні якого знаходились четверо осіб – жінка 1976 року народження, чоловік 1971 року народження, жінка 1982 року народження та чоловік 1965 року народження.

Встановлено, що постріли здійснював громадянин 1971 року народження. Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

При зовнішньому огляді транспортного засобу з боку переднього пасажирського сидіння поліцейські виявили та вилучили пістолет. Крім того, на місці події вилучено 7 гільз.

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримі України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Олександрівському районі Запоріжжя між двома групами осіб стався конфлікт, у ході якого один з учасників застосував травматичну зброю. Особи всіх учасників конфлікту встановлено. https://goo.gl/s17pBw

Відділ комунікації поліції Запорізької області