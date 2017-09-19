На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який викрадав акумулятори

Деталі вересня 19, 2017

Співробітники кримінальної поліції встановили особу та затримали зловмисника, який скоїв серію крадіжок акумуляторів з автомобілів. Вже доведена його причетність до десяти

аналогічних крадіжок. Протягом серпня-вересня 2017 року до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло декілька аналогічних заяв. Невідомий зламував замки дверей автомобілів вітчизняного виробництва, відкривав капот та викрадав акумуляторні батареї.

Як розповів тимчасово виконуючий начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, вжитими заходами розшуку поліцейські встановили, що до скоєння злочинів причетний раніше засуджений за корисливі злочини мешканець Запорізького району. 29-річного чоловіка затримали 12 вересня. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

На даний час вже доведена причетність затриманого до десяти аналогічних крадіжок. Речові докази вилучили.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 2272 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, що поліцейські затримали раніше засуджену жінку, яка скоювала кишенькові крадіжки на території Комунарського району Запоріжжя. https://goo.gl/gidWH4

Відділ комунікації поліції Запорізької області