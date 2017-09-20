У Бердянську поліцейські затримали браконьєра

Деталі вересня 20, 2017

Співробітники сектору водної поліції у Бердянську під час патрулювання виявили браконьєра, який займався незаконним виловом риби. Відкрито кримінальне провадження.

16 вересня під час патрулювання акваторії Азовського заливу в районі Дмитрівської сільської ради співробітники сектору водної поліції Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області поліції на відстані близько 1 км від берегу зупинили човен, у якому правоохоронці виявили сітки та рибу – азовський калкан. Під час перевірки місцевий мешканець 1975 року народження надав документи, але тільки на промисел бичка. Плавзасіб, сітки та рибу у кількості 104 штуки вилучили.

За попередніми оцінками, сума збитків, завданих діями браконьєра, складає близько 156 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1ст.249 (незаконне заняття рибним, звірячим або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 17 вересня у ході операції «Зброя та вибухівка» працівники поліції у Приазовському районі вилучили боєприпаси. https://goo.gl/tA5FJA

Відділ комунікації поліції Запорізької області