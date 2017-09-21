У Запоріжжі працівники поліції затримали крадіїв церковного майна

Деталі вересня 21, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом раніше засудженим зловмисникам, які у Запоріжжі проникли у собор та намагалися скоїти крадіжку. Злодії затримані у порядку

ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває перевірка на причетність затриманих до скоєння корисливих злочинів на території міста.

20 вересня близько 2-ї години ночі працівники патрульної поліції затримали зловмисників, які проникли до собору в Шевченківському районі та намагалися скоїти крадіжку.

Встановлено, що двоє зловмисників потрапили в приміщення церкви шляхом віджиму вікна. У підозрюваних поліцейські вилучили 500 гривень, які злодії викрали з жилету охоронця. Чоловіки також намагалися відкрити скриньки з пожертвуваннями прихожан та винести мощі святої великомучениці Параскеви Іконійської, які 19 вересня привезли до Запоріжжя.

Працівники поліції встановили особи злодіїв. Ними виявились раніше засуджені чоловіки 1992 та 1996 років народження. Один із крадіїв повернувся із місць позбавлення волі лише 4 місяці тому.

На сьогодні зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (Замах на злочин) ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За санкцією інкримінованої статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває перевірка на причетність затриманих до скоєння корисливих злочинів на території міста.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 5356 крадіжок.

Нагадаємо, що в Запоріжжі поліція розкрила розбійний напад на приватного підприємця. https://goo.gl/BzCu3F

Відділ комунікації поліції Запорізької області