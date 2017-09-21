Запорізькі поліцейські вилучили набої

Деталі вересня 21, 2017

У ході операції «Зброя і вибухівка» працівники поліції в місті Бердянськ вилучили набої у двох чоловіків. Триває досудове розслідування. 19 вересня працівники поліції

групи реагування вилучили у 33-річного мешканця Бердянська 22 набої калібру 5,45 мм.

А працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю в курортному містечку у 48-річного чоловіка виявили 27 набоїв калібру 5,45 мм, набій калібру 12 мм та сигнальну ракету.

На сьогодні боєприпаси вилучені та направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

З початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 192 злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що в Мелітопольському районі поліцейські вилучили гранати та наркотики. https://goo.gl/13Q5hp

Відділ комунікації поліції Запорізької області