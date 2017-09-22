Friday, September 22, 2017
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На Запоріжжі поліцейські викрили грабіжника

Деталі
вересня 22, 2017

До чотирьох років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмисникові, який пограбував магазин в Енергодарі. 19 вересня в магазині в місті

Енергодар невідомий з полиці відкрито заволодів товаром. Грабіжника затримали працівники поліції групи реагування.

 

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів та кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків.

На сьогодні триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 324 пограбування.

Нагадаємо, що в Комунарському районі Запоріжжя поліцейські затримали викрадача акумуляторів з автомобілів. https://goo.gl/RRT8FC

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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